Was den belgischen Justizminister in New York zu beeindrucken scheint, ist die Tatsache, dass dort ein einziger Polizeichef für die gesamte Stadt verantwortlich ist. Gegenüber NWS NXT sagte Geens dazu: „Was ich hier hauptsächlich gelernt habe, ist dass New York mit einer einheitlichen Befehlsstruktur arbeitet. Hier leben 11 Millionen Menschen und hier arbeiten 50.000 Polizisten. Das ist recht spektakulär.“

Es sei für ihn wichtig zu erfahren, wie hier alles zentral gesteuert werde und zwar von einem Bürgermeister und von einem Polizeichef. Zum Vergleich: Die Hauptstadt-Region Brüssel besteht aus 19 Gemeinden mit jeweils einem Bürgermeister und einem leitenden Polizeikommissar.