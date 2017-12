Belga

A.Kockartz Der flämische Landesbericht zur Luftverschmutzung im Zeitraum 2000-2016 zeigt auf, dass die Abgabe von luftverschmutzenden Stoffen und Treibhausgasen in die Atmosphäre hierzulande weiter abnimmt. Die Tatsache, dass die hiesige Industrie daran einen nicht unerheblichen Anteil hat, kann aber nicht darüber hinwegtrösten, dass die Emission im Verkehr und bei den Privathaushalten in letzter Zeit in Flandern wieder zunimmt.