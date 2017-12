A.Kockartz So gut wie alle Hotels und die meisten anderen Übernachtungsmöglichkeiten in Brüssel und Umgebung sind in diesen Tagen ausgebucht. Der Grund dafür ist die Anwesenheit von tausenden Katalanen in der belgischen und europäischen Hauptstadt. Sie halten hier einen Kongress ab und werden am Donnerstag hier eine Demonstration für ihre Unabhängigkeit von Spanien abhalten.