AP

A.Kockartz Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly kündigte in einem Meinungsbeitrag in den belgischen Tageszeitungen De Tijd und Le Soir an, dass ihr Land in Belgien Anschaffungen und Investitionen in Höhe von 4 Mia. € leisten würde, falls die hiesige Luftwaffe französische Flugzeuge vom Typ Rafale von Dassault (Foto) bestellen würde. Die belgische Wirtschaft würde demnach davon profitieren, wenn die Armee von der Anschaffung des US-Kampfbombers F-35 absehen würde. Inzwischen wirft auch Airbus/Eurofighter seine Lobbymaschine an.