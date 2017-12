Warnungen vor Geschwindigkeits- oder Alkoholkontrollen gibt es in verschiedener Form. So werden im Internet Apps angeboten, die Autofahrern in dieser Hinsicht „Hilfestellung“ geben und es haben sich in den sozialen Medien Gruppen gebildet, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig vor Radar- oder Polizeikontrollen warnen. Doch diesen und ähnlichen Initiativen will Flanderns Verkehrsminister Ben Weyts (kl. Foto) ein Ende bereiten. Leute, die andere Autofahrer vor Kontrollen warnen, nannte Weyts am Montagmorgen im VRT-Frühstücksradio „heuchlerische Verräter“: