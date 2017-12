Marokkanischer Professor kurzzeitig festgesetzt

Ein marokkanischer Hochschullehrer, der an der Freien Universität Brüssel (ULB) eine Gastvorlesung abhalten sollte, wurde am Freitag vollkommen zurecht an seiner Einreise gehindert und in das geschlossene Zentrum von Steenokkerzeel gebracht. Das erklärte Theo Francken (Foto), der Staatssekretär für Asyl und Migration. Seine Papiere seien nicht in Ordnung gewesen.