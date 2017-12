Das Kernkraftwerk liegt zwischen Duinkerke und Calais und ist mit 6 Reaktoren von je 900 Watt eines der größten in ganz Westeuropa.

Gravelines allein produziert das Äquivalent der insgesamt in den belgischen Meilern von Doel und Tihange produzierten Atomenergie. Die Anlage ist eine der ältesten in Frankreich; die Reaktoren wurden Anfang der 1980er Jahre in Betrieb genommen und sind mittlerweile zwischen 30 und 35 Jahre alt. Die französische Regierung will die Betriebsdauer jetzt verlängern und bereitet den Bürgern mit dieser Politik große Sorgen.