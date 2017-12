Am Inhalt der theoretischen Fahrprüfung hat sich nichts geändert, wohl aber an der Benotung. Die Kandidaten müssen nach wie vor 41/50 Punkte erreichen, werden für schwere Fehler (z. B. durch die rote Ampel fahren) aber auch strenger benotet. Im Unterschied zu früher werden bei einem schweren Verkehrsverstoß jetzt 5 Punkte abgezogen (und nicht länger nur 1 Punkt). Zwei schwere Fehler bei der theoretischen Prüfung führen also zum Ausschluss.

Während im Mai noch knapp die Hälfte der Theorieschüler die Prüfung schafften, waren es im Juni nur noch knapp 22 %. Nach einer Anpassungsphase an die neue Prüfungsregelung stieg die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen theoretischen Prüfungen im August wieder auf 40 %.