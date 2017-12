Die wichtigste Weisung erfolgt beim Ehegüterrecht. Bislang bestehen in Belgien diesbezüglich drei Möglichkeiten: Wer eine Ehe eingeht und keinen notariellen Ehevertrag abschließt, baut automatisch einen gemeinsamen Zugewinn in einem "gemeinsamen Topf" auf. Alles, was vor der Eheschließung im Besitz der Eheleute war, bleibt auch in deren persönlichen Besitz.

Partner, die einen notariellen Ehevertrag abschließen, können einen umfangreicheren gemeinsamen Zugewinn vereinbaren.

Außerdem kann ein Ehepaar eine Gütertrennung vereinbaren. Hierbei wird kein gemeinsamer Zugewinn errechnet. Es gibt keinen gemeinsamen Topf. Die Gütertrennung bewirkt eine vollständige Trennung des Vermögens beider Ehegatten.

Hinzu kommt nun eine vierte Möglichkeit: Eine Variante der reinen Gütertrennung, die sich an Eheleute mit einem eigenen Unternehmen richtet. Bislang haben sie sich häufig für eine Gütertrennung entschieden, um zu vermeiden, dass der Partner für eventuelle Schulden des anderen aufkommen muss, falls das Unternehmen schlecht läuft. Doch wenn sich einer der beiden Partner einige Jahre später entschließen sollte, sein Unternehmen einzustellen, um für die Familie zu sorgen, ging dieser Partner bei einer Scheidung bislang leer aus.

In der neuen Regelung ist nun vorgesehen, dass die Partner bei Abschluss des Ehevertrages vereinbaren können, im Falle einer Auflösung der Ehe dem wirtschaftlich schwächere Partner einen bestimmten Prozentsatz des Vermögens des wirtschaftlich stärkeren Partners zukommen zu lassen. Auf diese Weise sind beide Partner geschützt.