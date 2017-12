Autor: U. Neumann

U. Neumann Der Anwalt von Prinz Laurent (Bruder des Königs), hat einen langen Brief an Premier Charles Michel geschrieben, in dem er darauf hinweist, dass die Menschenrechte des Prinzen durch die Regierung drohten, verletzt zu werden. Das schreibt die Zeitung De Standaard und ist der VRT bestätigt worden. Unterdessen zeigt sich Staatssekretär Theo Francken von den flämischen Nationalisten/Regionalisten (N-VA), die das Königshaus gerne abgeschafft sähen, von dem Brief des Anwalts unbeeindruckt.