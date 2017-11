A.Kockartz An diesem Donnerstag ist in weiten Teilen Flanderns der erste Schnee gefallen. Von echtem Schnee mit weißer Pracht konnte, wie hier in Gent am Donnerstagvormittag (Foto unten) noch nicht die Rede sein, doch auch angesichts von kalten Temperaturen ist der Winter wohl jetzt echt angekommen. Die flämische Verkehrswacht warnt indessen schon vor glatten Straßen und die ersten Staus ließen nicht auf sich warten.