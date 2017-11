Und gerade hier drückt bei einigen Beteiligten der Schuh, denn der neue Raumordnungs-Kodex schränkt das Einspruchsrecht der Bürger bezüglich von Bauprojekten ein.

Im Einzelnen: Bürger, Anwohner oder Interessenverbände in Flandern haben durch diesen neuen Kodex nur noch eine Möglichkeit, gegen ein Projekt vorzugehen oder in der Planung mitsprechen zu können. Sie müssen von Anfang an, wenn für ein Projekt das öffentliche Genehmigungsverfahren eingeleitet wird, ihre Bedenken deutlich machen. Ist einem Projekt die Raumordnungs- und Baugenehmigung einmal erteilt worden, ist ein Einspruch nicht mehr möglich.

Jetzt kündigen acht Interessenverbände in Flandern an, gegen diesen neuen Raumordnungskodex Einspruch mittels Klage beim Staatsrat einzureichen. Unter den Klägern sind Umweltverbände, wie Naturpunkt Flandern, Greenpeace, der Bund für eine bessere Umwelt (BBL), der Vogelschutz Flandern und auch die Umweltkuppel der flämischen Provinz Limburg.

In einer entsprechenden Pressemitteilung heißt es dazu: „Die flämischen Politiker zeigen ein tief verwurzeltes Misstrauen gegenüber ihren eigenen Bürgern.“ und „Dies steht im Widerspruch zum belgischen Grundgesetz.“ Der Klage schließen sich möglicherweise noch die beiden Antwerpener Verkehrs-Bürgerinitiativen Ademloos (Atemlos) und StratenGeneraal sowie einige Gewerkschaften an.