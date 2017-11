Tongerens Umweltschöffe, der Tierarzt Patrick Jans (Open VLD), sagte gegenüber VRT NWS, dass die Pille wirkt: „Die Taubenpopulation ist in Tongeren um 28 % zurückgegangen und das entspricht dem, was wir uns am Anfang vorgestellt haben. Man merkt es überall in der Stadt. Man sieht deutlich weniger Tauben.“ Die Inspiration zu diesem Experiment kam aus dem Ausland. Zum Beispiel Barcelona und Venedig gehen bereits seit Jahren mit Erfolg und ohne Gewalt gegen die Taubenplage vor.

Die Idee, Taubenfutter Verhütungsmittel beizumischen, fand zunächst in Tongeren Zurückhaltung. Vogelschützer befürchteten zum Beispiel einen negativen Einfluss auf den allgemeinen Vogelbestand, doch dies trat nicht ein. Das liegt daran, dass den dominanten Stadttauben Futter zu festgelegten Zeiten an einem ganz bestimmten Ort verabreicht wird. Diese Tauben strömen dann dahin und kein anderer Vogel hat überhaupt eine Chance, hier noch Futter abzustauben. Und Mitarbeiter der Stadtverwaltung achten darauf, dass nach der Fütterung kein Mais mehr dort liegenbleibt.

Inzwischen sind auch die Tier- und Vogelschützer rund um Tongeren vom Gelingen des Experiments überzeugt und auch in den kommenden Paarungszeiten der Tauben wird hier wieder „die Pille verabreicht“. Und immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Die Tauben von Tongeren sind wie die berühmten „Pawlowschen Hunde“ auf diesen Moment geeicht…