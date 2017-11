Kritiker warnen vor den negativen Folgen für Vereine, Vereinigungen und Organisationen, die auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern angewiesen sind, aber auch für kleinere Mittelstandsunternehmen. Nicht zuletzt werde die soziale Sicherheit und deren Mittel ausgehöhlt.

Die flämische Tageszeitung De Morgen veröffentlichte am Mittwoch auf ihrer Webseite einen offenen Brief, in dem sich davon betroffene Organisationen über das neue Gesetz zum Nebenverdienst beklagen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die sozialistische Krankenkasse, das Netzwerk gegen Armut und die Nord-Süd-Organisation 11.11.11, sowie Fachleute, wie der frühere belgische Bundesminister und heutige Uniprofessor Frank Vandenbroucke.

Sie alle bezeichnen die Pläne der Regierung Michel I. als schlecht durchdacht und fordern für jeden betroffenen Sektor eine Analyse von möglichen (negativen) Effekten. Laut Vandenbroucke können steuerfreie Nebenverdienste den Arbeitsmarkt verstören.