Autor: U. Neumann

U. Neumann Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hat eine Bilanz der Krawalle in Brüssel vom vergangenen Wochenende gezogen. Ein Drittel der Rowdys, die am Samstagabend in der Hauptstadt randalierte, kam aus Flandern, der Rest aus der Brüsseler Umgebung.