Autor: U. Neumann

U. Neumann Im Morlanwelz im Hennegau sind zwei Eisenbahner am Montagabend ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Das sagt die Bahnpolizei. Die betroffenen Arbeiter führten Reparaturarbeiten infolge eines Unglücks am Morgen mit einem Auto an dieser Stelle aus.