"Für uns ist unglaublich wichtig, dass das Kind im Mittelpunkt steht", erklärt Gennez. "Kinder müssen sich in der Schule heimisch fühlen. Das ist schwierig, wenn man ihre Muttersprache in der Schule völlig verbietet", so die Sozialdemokratin.

Die Sozialdemokraten stehen daher hinter der Initiative von GO!, die Muttersprache auf andere Weise zu fördern. Dieses Vorgehen stehe laut Gennez auch nicht im Widerspruch zum Niederländischen als Unterrichtssprache. "Das geht nicht auf Kosten des Niederländischen als Unterrichtssprache, im Gegenteil. Der entspannte Umgang mit der Sprache hilft, nicht nur besser in der Schule lernen zu können, sondern auch besser Niederländisch zu lernen. Respekt vor der Muttersprache sollte also eine Selbstverständlichkeit in der Schule sein", heißt es.