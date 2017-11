AP

A.Kockartz Nach einer Studie im Auftrag der Selbständigen-Gewerkschaft NSZ in Belgien fehlt es an Nachwuchs im hiesigen Handwerk. Inzwischen befürchtet dieser Sektor das langsame Sterben des Handwerks in unserem Land. Über die Hälfte der Arbeitgeber im Handwerk in Belgien ist über 50 Jahre alt, doch der Nachwuchs, der den Bestand erhalten soll, fehlt weitgehend auch hier.