Parteitag der frankophonen Sozialisten PS

Die französischsprachigen Sozialisten Belgiens (PS) befinden sich in einer tiefen Krise. In den vergangenen Monaten wurde die Partei von Skandalen verfolgt. Nachdem sie nach den letzten belgischen Parlamentswahlen auf Bundesebene in die Opposition flog, musste sie sich Mitte des Jahres auch in der Wallonie von der Macht verabschieden. In Lüttich wollen sich die Sozialisten seit Sonntagvormittag neu definieren.