Autor: U.Ne/Quelle: Deutschlandfunk

U.Ne/Quelle: Deutschlandfunk In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Puigdemont an diesem Freitagmorgen, er werde mit Sicherheit kein politisches Asyl in Belgien beantragen. Er sei nie flüchtig gewesen und völlig legal nach Brüssel gekommen, als es noch keine Anzeige gab. Er wolle nicht davonlaufen und gehe auch notfalls ins Gefängnis. Allerdings wolle er seine Rechte verteidigen, so Puigdemont. (Archivfoto)