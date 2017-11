Seit dem Agusta-Skandal 1993 dürfen Parteien in Belgien so gut wie keine Geschenke mehr von Privatfirmen annehmen. In den Niederlanden dürfen das die Parteien sehr wohl. Um den Verlust an Einkünften auszugleichen, erhalten belgische Parteien größere Subventionen: Bis zu 90% der Gesamteinkünfte einer Partei stammt aus der Staatskasse.

"In Belgien fließen mehr Mittel in die Parteien als diese für den Unterhalt benötigen", betonte Smulders im Radio. "So mietete die N-VA noch bis vor wenigen Jahren Büros an. Inzwischen hat die Partei das Gebäude gekauft. Da sie das gesamte Gebäude nicht nutzt, vermietet sie die anderen Stockwerke. Auf diese Weise hat die N-VA noch weitere Einkunftsquellen für die Partei geschaffen."

Die jüngste Abänderung der Parteienfinanzierung erfolgte 2014. "Damals ist die Parteienfinanzierung weiter angehoben worden", sagte Smulders. "Die Parteien scheinen Schwierigkeiten zu haben, dieses Gesetz einmal gründlich zu reformieren und zu überprüfen, ob das alles verhältnismäßig ist."