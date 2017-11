Autor: U. Neumann

U. Neumann Eine Folge der Krawalle vom 11. November in Brüssel ist die Präsenz zusätzlicher Beamter in den Straßen der Hauptstadt. Ferner soll die Koordination zwischen den Polizeizonen verbessert werden. Darauf haben sich der Bürgermeister von Brüssel sowie Innenminister Jan Jambon und Justizminister Koen Geens geeinigt. Die Minister arbeiten inzwischen auch an einem Aktionsplan, um besser gegen die zunehmende Gewalt auf den Straßen vorgehen zu können.