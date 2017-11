Autor: U. Neumann

Bei Philips Lighting in Turnhout droht der Abbau von 78 Stellen. 49 Arbeiter und 29 Angestellte verlieren ihren Arbeitsplatz. Das wurde auf einem Sonderbetriebsrat verkündet. Der Stellenabbau macht 10 Prozent des Personalbestandes in dem Unternehmen in der Provinz Antwerpen aus. Bis 2020 sollen sogar 30 Prozent der Beschäftigten das Unternehmen verlassen.