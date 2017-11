Autor: U. Neumann

U. Neumann Die Staatsanwaltschaft von Halle-Vilvoorde hat einen Jugendrichter für einen Minderjährigen angefordert, der am 15. November an den Krawallen vor der Oper (Muntplein) in Brüssel beteiligt gewesen sein soll. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jungen aus Wolvertem (Flämisch-Brabant). Er war der Justiz bislang noch nicht bekannt. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt.