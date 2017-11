In Quaregnon wurde am Freitagabend eine 40-jährige Frau von einem Auto erfasst. Der Unfallverursacher flüchtete und konnte noch nicht ermittelt werden. In Wavre kam am selben Abend ebenfalls ein Fußgänger ums Leben. Er wurde gegen 19:00 Uhr von einem Auto angefahren. Der Fahrer war alkoholisiert.

In Brye bei Fleurus gab es Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall. Acht Jugendliche in einem Ford Fiesta kamen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals. Fünf Insassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Einer von ihnen, ein 17-Jähriger aus Courcelles, erlag am Sonntagabend seinen Verletzungen.

Am Samstag kam in Pecq im Hennegau ein 12-jähriger Pfadfinder ums Leben. Er war von einem Wagen erfasst worden und danach in die Schelde gestürzt. In Baudour bei Saint-Ghislain prallten zwei PKW frontal zusammen. Ein Insasse starb, einer wurde schwer verletzt.