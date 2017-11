Mittwoch geht Tihange 1 wieder ans Netz

Belgien gewinnt rund die Hälfte seines Stroms aus Kernkraft, ein geplanter Atomausstieg wurde zurückgenommen. Die AKW Doel und Tihange gingen bereits 1974 in Betrieb. Mehrere deutsche Gemeinden, darunter die Stadt Aachen, hatten gegen den Weiterbetrieb der grenznahen Meiler Klage eingereicht. Bislang erfolglos. Auch in den Niederlanden, in Luxemburg und Belgien selbst gab es heftige Proteste gegen die Meiler.