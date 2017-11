Auch Justizminister Geens von den flämischen Christdemokraten CD&V fordert, wie alle Parteien aus dem belgischen Bundesland Flandern, eine Fusion der sechs Brüsseler Polizeizonen unter einer einzigen Befehlsstruktur.

Doch selbst bei den in der Region Brüssel-Hauptstadt vertretenen flämischen Parteien wiegelt man in dieser Hinsicht ab. Diese Haltung lässt den Justizminister Fragen aufwerfen: „Es gibt keine andere Stadt in Belgien, in die so viel in die Polizei investiert wird, wie Brüssel. Die Bundesregierung gibt jedes Jahr 70 Mio. € und die Region Brüssel-Hauptstadt weitere 30 Mio. €. Was wird damit gemacht?"

Nur bei den flämischen Liberalen Open VLD könnte sich in dieser Hinsicht etwas bewegen. Der in der Sendung zugeschaltete Brüsseler Regionalminister für Finanzen und Haushalt, Guy Vanhengel, kann sich vorstellen, dass eine Polizeieinheit für die gesamte Hauptstadt-Region nützlich sein könnte. Der liberale Brüsseler würde darin aber auch der Hauptstadt sehr nahe Gemeinden am Nordrand in Flämisch-Brabant mit einbeziehen, z.B. Vilvoorde oder Zaventem.

Es fehle in Brüssel der Reflex, dass man schnell am Ball sein müsse, so Justizminister Geens weiter dazu. Auf den ersten Bericht zu den Krawallen, der in der vergangenen Woche dem Bundesparlament vorgelegt wurde (siehe nebenstehenden Beitrag), reagiert der Minister erschrocken: „Das ist sehr konfrontierend. Dies ist nicht meine erste schlechte Erfahrung mit der Polizeizone Brüssel Hauptstadt-Elsene. Das ist jedenfalls nicht professionell.“

Reaktionen

Michel Govaerts, der Korpschef der Brüsseler Polizei, bedauerte am Sonntag die Ausführungen von Bundesjustizminister Geens und auch die Angriffe von Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) nach dem Auftreten der Polizei bei den Krawallen. Govaerts hofft auf einen konstruktiven Dialog mit den Ministern und will den Vorwurf der Unprofessionalität nicht auf sich sitzen lassen.

Ihm pflichtete Brüssels Bürgermeister bei. Gegenüber dem frankophonen Privatsender RTL-TVi sagte Philippe Close (PS) am Sonntag, dass die Regierung lediglich von eigentlichen Problem abweichen wolle, nämlich von dem, dass die Mannschaftsstärke der Polizei von Brüssel nach wie vor zu gering sei.