A.Kockartz Im ersten Untersuchungsbericht nach den Ausschreitungen in Brüssel am vergangenen Samstagabend werden schwere Vorwürfe gegen die Brüsseler Polizei erhoben. Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA) stellte die ersten Schlussfolgerungen des Berichts der Allgemeinen Polizeiinspektion, die den Einsatz der Sicherheitskräfte bei den gewaltsamen Unruhen untersuchte, am Freitag in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament vor.