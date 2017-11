Bei den Krawallen in der Brüsseler Innenstadt wurden 31 Menschen vorläufig festgenommen. Vier Minderjährige werden strafrechtlich verfolgt.

Auf dem Muntplein vor der Oper hatten sich vor allem junge Leute versammelt. Nach dem Erscheinen des französischen Social Media-Stars Vargasss92 brachen Krawalle aus. Die Jugendlichen werden des Diebstahls und Einbruches mit Gewaltanwendung sowie des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und des Vandalismus beschuldigt.

Zwei der jungen Leute werden noch im Laufe dieses Tages vom Jugendrichter gehört. Sie müssen sich wegen Diebstahl mit Gewaltanwendung verantworten. Erschwerend kommt Vandalismus hinzu. Die Staatsanwaltschaft fordert ihre Unterbringung in einer Jugendstrafeinrichtung.

Der Rapper Vargasss92, mit dem alles am gestrigen Mittwochabend anfing, wurde kurzfristig festgehalten, nach dem Vehör aber wieder freigelassen. "Derzeit gebe es keine Hinweise aus den Ermittlungen, dass er zu Krawallen angestriftet oder daran teilgenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt kann ihm kein strafrechtlicher Verstoß zur Last gelegt werden", heißt es in einem Pressebericht der Brüsseler Staatsanwaltschaft. Vargasss92 selbst hatte noch am Mittwochabend über Snapchat wissen lassen, dass er nach Brüssel zurückkehren werde.