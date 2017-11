Unterstützt wird das Projekt von der flämischen Landesregierung, vom Verband der Zeitungsverlage (Vlaamse nieuwsmedia), vom Verband der Zeitschriftenverlage (Ppress) und von Media.21, der neuen Plattform für digitale Medien im belgischen Bundesland Flandern. Sie alle bieten interessierten Schulen und Schulklassen Zugriff auf ihre Produkte und Landesmedienminister Gatz macht dafür dieses Jahr 1 Mio. € frei.

Der Minister will, dass die Mittelschüler lernen, kritisch mit den Medien und mit den Nachrichten umgehen. Doch das Projekt richtet sich bei weitem nicht nur an flämische Mittelschüler, sondern an alle Unterrichtsebenen bis hin zur Erwachsenenbildung.

„Nachrichten in der Klasse“ bietet auch Klassen, im Rahmen des belgienweit laufenden Projekts „Journalist für einen Tag“, Programme, Seiten, TV-Berichte und anderes mehr in den verschiedenen Redaktionen zu produzieren. Medienminister Gatz will mit diesem Projekt möglichst viele Schüler in Flandern und im niederländisch-sprachigen Spektrum in der Hauptstadt Brüssel erreichen.