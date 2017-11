Derzeit verhandeln die vier für Energie und Klima zuständigen Minister in Belgien - Marie-Christine Marghem (MR, Bundesregierung), Bart Tommelein (Open VLD, Flandern), Pierre-Yves Dermangne (PS, Wallonie) und Céline Fremault (CDH, Region Brüssel-Hauptstadt) - über einen gemeinsamen Energiepakt. Ihnen schlägt Elia drei mögliche Szenarien vor:

Szenario 1: Belgien hält am Atomausstieg für 2025 fest und muss, egal wie, 3.600 Megawatt Stromproduktion ersetzen, was laut Elia nur über mindestens 9 neue Gaskraftwerke (zu den 17 bereits bestehenden Zentralen) möglich sein kann und was schätzungsweise ein Investitionsvolumen von 1 Mia. € pro Jahr zur Folge hat.

Szenario 2: Eine Verlängerung der beiden jüngsten belgischen Atommeiler Doel 4 und Tihange 3 um 10 weitere Jahre nach 2025. Doch auch dann müsse einiges an Kapazitäten bei der Stromproduktion durch Gaskraftwerke oder nachhaltige Energiequellen kompensiert werden.

Szenario 3: Massive Investition in nachhaltige und erneuerbare Energiequellen. Das würde jährliche Investitionen in Höhe von 2,1 Mia. € per anno kosten - fast doppelt so viel, wie Scenario 1 und „hunderte Millionen Euro mehr als Scenario 2“.