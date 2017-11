Man müsse zunächst einmal wissen, wie eine solche Polizeizone funktioniere und wie diese rechtlich und auf Verwaltungsebene gehandhabt werde, so Els Enhus: „Wenn sich eine Polizeizone über verschiedene Gemeinden erstreckt, hat man eine Versammlung, in der alle Bürgermeister der betroffenen Gemeinden als Verantwortliche für die öffentliche Ordnung gemeinsam tagen. Der Bürgermeister der Gemeinde, die in diese Polizeizone das meiste Geld einbringt, führt das Wort und die Entscheidungen bei. Er wird von den anderen Bürgermeistern und Gemeinden kontrolliert, die allerdings in ihrer jeweiligen Kommune eigene Akzente legen können.“

Wie würde dies bei einer Fusion in Brüssel aussehen? Dann müsse sich ein Bürgermeister gemeinsam mit 18 Amtskollegen einigen, so die Uniprofessorin: „Es besteht übrigens schon heute ein Kollege der 19 Brüsseler Bürgermeister, in dem untereinander Einigungen zur Polizei abgesprochen werden. Das bedeutet also, dass ein Übergang von sechs zu einer Polizeizone in der Praxis überhaupt nichts lösen würde. Wenn man aber eine Polizeizone in einer Stadt hat, ist das eine ganz andere Geschichte.“

Els Enhus weist darauf hin, dass auch die Bundespolizei in der Wahrung der öffentlichen Ordnung in einer Polizeizone, sowohl in Brüssel, als auch im Rest des Landes, eine Rolle zu spielen habe: „Die Polizei steht für die Arbeit an der Basis. Die föderale Polizei unterstützt die Zonen. In Brüssel funktioniert das über die sogenannten ‚Direktoren der Koordination‘. Es ist also überhaupt nicht so, dass die verschiedenen Polizeizonen völlig alleine handeln.“