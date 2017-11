Belga

A.Kockartz Belgiens Staatssekretär für Asyl und Einwanderung Theo Francken (N-VA) will eine Sondereinheit der Polizei, die rasch eingreifen gegen illegale Ausländer eingreifen soll. Dieses „Fast Team“ soll den Ausländer- und Einwanderungsbehörden unterstellt werden. Francken gab an, diese Truppe könnte z.B. bei Krawallen, wie denen am Samstagabend in Brüssel, eingesetzt werden.