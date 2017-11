Der französische Zementriese hatte dort ein Werk, das 2014 in die Hände des IS fiel. Jeden Monat soll das Unternehemen dem IS Tausende Dollar bezahlt haben, um den Fortbestand des Betriebes sicherzustellen. Wie viel Geld der IS zusätzlich bekam, ist noch nicht ganz deutlich. Verschiedene Quellen sprechen von mehreren Hunderttausend bis Millionen Euro. Lafarge-Holcim ist weltweit der wichtigste Zementhersteller.

Die Fahnder fielen an diesem Morgen zeitgleich bei mehreren Adressen in Belgien und Frankreich ein. In Paris wurden Razzien in der Niederlassung des Zementriesen durchgeführt und auch in Brüssel führten die Fahnder Hausdurchsuchungen durch. Ob Dokumente beschlagnahmt worden sind, ist noch nicht deutlich. In Belgien wurde niemand festgenommen.