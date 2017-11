Mit „Railpads“ - Gummimatten, die zwischen die Schienen und die Bahnschwellen platziert werden - kann der Geräuschpegel von vorbeifahrenden Zügen um 3 Dezibel gesenkt werden. Das entspricht in etwa der Hälfte des Lärms, den ein Zug auf herkömmlichen Schienen erzeugt, so Infrabel. Jährlich will die belgische Bahn ab 2018 zwischen 100 und 150 km Gleise dementsprechend anpassen. Bisher wurden rund 40 km Gleisstrecke mit diesem „Railpads“ ausgerüstet.