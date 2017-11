Die Brüsseler Polizei ist unter der Email-Adresse zpz.polbru.info@police.belgium.eu sowie unter der Rufnummer 0032/(0)2/279.79.09 erreichbar. Inzwischen verstummt die Kritik an der Polizei nicht, ganz im Gegenteil. Die von Plünderungen geschädigten Geschäftsleute werfen der Polizei vor, sie habe zu spät eingegriffen und die Feuerwehr wirft der Polizei vor, sie habe sie bei ihren Löscharbeiten (einige Autos wurden bei den Ausschreitungen in Brand gesteckt) nicht schützen können.

Die verschiedenen Instanzen von Politik und Polizei werfen sich gegenseitig und untereinander Versagen vor. Nur die Polizisten, die vor Ort waren, werden fast übersehen. Jetzt stellten sich die Gewerkschaften der Polizei hinter ihren Leuten. Sie haben einen Vorschlag, mit dem die Missverständnisse zwischen den verschiedenen Polizeiebenen auf Ebene der Region, der Stadt und den einzelnen Brüsseler Kommunen beseitigt werden können: Man solle doch endlich die verschiedenen Polizeidienste in der Region Brüssel-Hauptstadt miteinander fusionieren.

Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, erstattete die Brüsseler Feuerwehr in mehreren Fällen Anzeige gegen Unbekannt. Die Feuerwehrleute waren mehrfach an ihrer Arbeit gehindert worden. Sie wurden mit gefährlichen Gegenständen beworfen und zogen sich in einigen Fällen sogar zurück.