AP

A.Kockartz Zwei Jahre nach den Anschlägen in Paris (Foto), bei denen 130 Menschen ums Leben kamen und fast 700 weiter zum Teil schwer verletzt wurden, veröffentlichte der französische Staatsanwalt François Molins die Resultate von 24 Monaten Ermittlungen. Daraus ist ersichtlich, dass diese Anschläge in Brüssel geplant worden sein könnten und zwar in einer kleinen Snackbar in der Innenstadt. Auch dessen belgischer Amtskollege Frédéric Van Leeuw ging zwei Jahre nach Paris auf die Verbindung zwischen den Hauptstädten Belgiens und Frankreichs in Sachen Terrorismus ein.