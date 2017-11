Autor: U. Neumann

U. Neumann Mindestens 2.300 Demonstranten sind an diesem Sonntagnachmittag in Brüssel gegen die Migrationspolitik der belgischen Regierung auf die Straße gegangen. Diese Regierung tue nichts anderes als gegen die Rechte der Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung und gegen die der Migranten vorzugehen und sie einzuschränken, sagen die Demonstranten. "Außerdem tut sie so, als ob es keine Alternativen gebe. Wir sagen: 'Nicht in unserem Namen.'"