"Das ist peinlich und frustrierend", heißt es bei vier jungen Polizisten, die am gestrigen Samstagaben in der Brüsseler Innenstadt im Einsatz waren. Sie berichten lieber anonym über den Einsatz. "Sonst können wir uns einen neuen Job suchen gehen."

Verschiedene Fußballfan-Gruppen hatten sich am Samstagabend an der Börse versammelt, um die Qualifikation der marokkanischen Nationalelf zur WM in Russland zu feiern. Was eigentlich ein freudiges Fußballfest werden sollte, artete schnell in Vandalismus, Brandstiftung, Gewalt gegen die Ordnungsdienste und Plünderungen aus.