Autor: U. Neumann

U. Neumann Bei Unruhen in der Brüsseler Innenstadt nach der Qualifikation von Marokko für die Fußball-WM 2018 sind in der Nacht 22 Polizeibeamte verletzt worden. Derartige Ausschreitungen seien "inakzeptabel", äußerte sich der Innenminister Jan Jambon (N-VA) hierzu am Sonntagmorgen auf Twitter. Es lägen Bilder von Überwachungskameras von den Unruhen vor. Wer Verstöße begangen habe, werde dafür büßen müssen, fügte der Minister im VRT-Radio an.