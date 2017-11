Die Stadt Aalst stand an diesem 9. November, wie seit 32 Jahren schon, im Zeichen des Gedenkens an den blutigen Überfall der Killerbande von Brabant vor genau 32 Jahren. Damals kamen 8 Menschen ums Leben und viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Überfall am 9. November 1985 war die letzte Tat der Bande, die so plötzlich verschwand, wie sie drei Jahre zuvor in Aktion getreten war.

Bis heute sind diese Überfälle und kaltblütigen Morde nicht aufgeklärt, auch wenn seit einigen Tagen eines der möglichen Bandenmitglieder identifiziert zu sein scheint. Insgesamt kamen zwischen 1982 und 1985 28 Menschen durch die Killer von Brabant ums Leben.