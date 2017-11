Die im flämischen Landesparlament vertretenen Parteien CD&V (Christdemokraten), N-VA (Nationaldemokraten), Open VLD (Liberale), Groen (Grüne) und SP.A (Sozialisten) hatten jeweils Eilanträge zu einer Resolution zur Freilassung Djalalis im Landes- und im belgischen Bundesparlament eingereicht. Das Flämische Parlament nahm diese Resolution einstimmig und direkt an.

Professor Ahmadreza Djalali ist Mediziner und Gastdozent als Katastrophenarzt an der niederländisch-sprachigen Universität VUB in Brüssel, kam aber vor einigen Monaten plötzlich und ohne Erklärung nicht mehr zu seinen Vorlesungen. Nach und nach sickerte durch, dass er während eines Familienbesuchs in seinem Heimatland verhaftet wurde und in Einzelhaft saß, wo er sich lange in Hungerstreik befand.

Nach Angaben der VUB-Rektorin Caroline Pauwels teilt die Frau Djalalis mit, ihr Mann sei wegen „Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten“ zum Tode verurteilt worden. Im Urteil gegen ihn werde aber nicht einmal präzisiert, welches diese Länder denn überhaupt sind. Ein Grund könnte sein, dass die VUB mit US-Universitäten kooperiert.

Die bereits auf flämischer Ebene verabschiedete Resolution fordert, dass die europäischen Sanktionen gegen den Iran verlängert werden, falls das Todesurteil gegen Professor Djalali vollstreckt wird. Sie fordert auch, dass dieses Thema bei allen Kontakten zwischen Belgien und dem Iran auf die Tagesordnung kommt. Weiter verlangt diese Resolution, dass die belgische Bundesregierung in dieser Frage bei der EU um Unterstützung bitten soll.