Premier Michel erinnerte in diesem Zusammenhang an die Gewaltentrennung in unserem Land: „Lassen wir die Justiz ihre Arbeit verrichten. Was den europäischen Haftbefehl betrifft, ist es nicht an der Regierung, sich hierzu zu äußern. Das sind juristische Prozeduren.“ Ob eine politische Krise in Belgien ansteht, bleibt abzuwarten. Spätestens wenn ein hiesiger Richter den Entschluss fassen sollte, Puigdemont und seine getreuen der spanischen Justiz auszuliefern, steht diese Sache wieder auf der Tagesordnung.

Nach den Äußerungen von Premier Michel am Morgen reagierte übrigens dessen spanischer Amtskollege Mariano Rajoy (kl. Foto) via Twitter: „Ich bin absolut der Meinung von Charles Michel, mein einziger Gesprächspartner in Belgien. Wir müssen die Unabhängigkeit der spanischen und der belgischen Richter respektieren.“