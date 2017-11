AFP or licensors

A.Kockartz Die Katalonien-Krise ist nicht erst seit der Ankunft des abgesetzten separatistischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont in Belgien angekommen. Doch an diesem Dienstag nimmt diese Sache in unserem Land neuen Elan auf. Auf der einen Seite werben rund 200 katalonische Bürgermeister in Brüssel für die Unabhängigkeit ihrer Region von Spanien und auf der anderen Seite wollen besorgte Vertreter der dortigen Wirtschaft bei der EU das Gegenteil erreichen.