A.Kockartz In der Nacht zum Dienstag sind im belgischen Bundesland Flandern zum ersten Mal wieder die Streuwagen ausgerückt. Nach Angaben der Landesagentur Wege & Verkehr wurden dabei rund 630 Tonnen Streusalz verbraucht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum war das Streuen in der Nacht nötig, so eine Sprecherin der Verkehrsagentur.