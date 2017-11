„2016 wurde für den Ankauf von Messwein 116 € ausgegeben. Für 2017 sind 800 € im Haushalt vorgesehen und für 2018 steigen diese Ausgaben auf den astronomischen Betrag von 1.500 €. Will der Dechant in einen Weinkeller investieren?“, fragte Bolle am Montagabend gegenüber dem Liveblog der Regionalzeitung Krant van Westflaanderen.

Am Dienstagmorgen ging der flämische Sozialist gegenüber dem VRT-Regionalstudio Radio 2 Westflandern noch weiter in seinen Ausführungen: „Es wird Zeit, klaren Wein einzuschenken. Ich stelle mir die Frage, ob der Pastor und der Dechant eine neue Geschmacksrichtung entwickelt haben.“

Die Mehrheit im Stadtrat von Ypern wolle dieser Angelegenheit auf den Grund gehen, so Stadtratsmitglied Dieter Deltour von den flämischen Christdemokraten CD&V noch am Montagabend im Rathaus von Ypern: „Ich werde dem nachgehen. Wir erwarten in der Tat korrekte Zahlen.“