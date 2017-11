U.Ne In der Nacht zum Dienstag ist in großen Teilen des Landes mit Frost zu rechnen. Die Winterdienste des Straßenverkehrsamtes stehen bereits in den Startlöchern, um zum ersten Mal in diesem Herbst Salz auf die flämischen Straßen zu streuen. In der Bereitschaftszentrale des flämischen Automobilverbandes rechnen sie für Dienstag mit einem einsatzreichen Morgen. Und wie können Sie sich am besten wappnen?