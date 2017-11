Finanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA) will die Informationen aus den Paradise Papers in den nächsten Stunden "ruhig und gründlich untersuchen". "Es ist eine Fülle an Informationen, die da plötzlich auf uns zukommt", sagte er an diesem Montag.

Zunächst müsse einmal überprüft werden, was illegal sei und was nicht. Er sei gespannt, zu sehen, was da alles ans Licht komme. Gegen das Problem der Steuerflucht und der Entstehung von Steuerparadiesen müsse auf europäischer Ebene vorgegangen werden. "Der Zufall will, dass wir morgen früh auf der ECOFIN-Sitzung (dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister, Red.!) über besagte 'Blacklist' sprechen werden", so Van Overtvelt.

Die 'Blacklist' ist eine schwarze Liste von Ländern, die die Steuerregeln nicht so genau nehmen und Gefahr laufen, in Zukunft mit Sanktionen belegt zu werden. Die neue Veröffentlichung zu millionenfachen Daten über Steuerschlupflöcher und womöglich brisante Geschäftskontakte wurde in der Folge der Panama Papers eingeleitet.

"Die Originalliste enthielt auch Länder wie Kanada, Australien und die Vereinigten Staaten. Das war ein bisschen an den Haaren herbeigezogen", so Van Overtveldt.