Dieses Wochenende sind im Landesinnern noch Temperaturen um die 14 Grad angesagt, aber das ändert sich ab Beginn nächster Woche ziemlich drastisch. In der Nacht zum Montag wird in Hochbelgien der erste Bodenfrost erwartet. In der Nacht zum Dienstag kann dies auch im Landesinnern der Fall sein.

Tagsüber bleibt es ab dann bei Höchsttemperaturen um die 8 Grad auch herbstlich kühl. Für die Kübelpflanzen auf der Terrasse wird es also höchste Zeit, in frostsichere Räumlichkeiten umzuziehen.