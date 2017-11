21 Millionen wird der Fipronil-Skandal den belgischen Agrarsektor kosten. Landwirtschaftsminister Denis Ducarme hat aber ein Budget von 30 Millionen reserviert.

In den Niederlanden belaufen sich die Kosten auf 75 Millionen Euro. Fipronil ist ein Insektizid gegen Flöhe, Milben und Zecken. Obschon das Mittel in der Hühnersucht verboten ist, wurde es von Kriminellen an Landwirtschaftsbetriebe verkauft und dort eingesetzt. Die verseuchten Eier und Hühner mussten deshalb vernichtet werden.